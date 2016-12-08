日本第三季GDP环比年率下修 因资本支出及库存均萎缩（更新版）

路透东京12月8日 - 日本内阁府周四下修7-9月季度经济增长率，资本支出及库存均较初值下修--再次引发外界对日本增长前景的忧心。

内阁府称，第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长2.2%，大幅下修为增长1.3%。增幅仅略高过分析师预估中值2.4%的一半。

正面消息是，政府上修了消费支出数据。但整体数据可能给那些乐观认为经济步入来年可望加速成长的人泼了桶冷水。

日本第三季经价格调整后实质GDP下修为较前季成长0.3%，预估值为增长0.6%，初值为成长0.5%。

第三季资本支出修正后较前季减少0.4%，因钢铁和房地产公司削减投资，初值为持平。

库存修正后导致GDP增幅减少0.3个百分点，初值为减少0.1个百分点。

分析师指出，日本政府在计算GDP时采用了新的基年，导致之前数据发生变化，预估GDP修正值也变得更加困难。

新的计算方法还首次纳入了资本支出中研发项目，并追溯至1994年的数据。

民间消费修正后较前季成长0.3%，初值为增长0.1%。民间消费在整体经济中占比约为60%。(完)