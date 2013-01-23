《日本政经焦点》: 首相下一个目标将是选出观点相同的新央行总裁

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
Iijima称,财务省预算局的任职经历以及与金融界和政界关系密切,将是日本央行下任总裁需具备的关键条件.
"老实说,这就是我认为前财务省官员将是最佳人选的原因,"他告诉路透,"比如说,武藤敏郎."
前政府经济学家、2008年卸任的日本央行副总裁岩田一政据猜测也可能是白川方明的继任人选.他一贯呼吁采取更大胆的货币刺激措施来对抗通缩.
下一步政策选择包括摒弃央行设立的0.1%短期利率底线以鼓励增加放贷,以及央行购买更长期限的债券.
"我认为,日本央行及下任总裁可能会被要求或寄望祭出更大胆举措,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说.
分析师普遍认为仅凭日本央行的行动将不能重振经济.日本内阁也于本月批准约1,170亿美元支出计划,这是全球金融危机以来日本出台的最大规模刺激计划.
但许多分析师表示,如果政府不能推进政治上更难达成统一的经济改革,如开放受到保护的农业部门,这些刺激措施只能带来短暂的提振作用.(完)
(编译 程琳/梁睿雪/王翔琼/王兴亚; 审校 张涛/张荻)
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分