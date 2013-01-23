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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 10:41 BJT

《日本政经焦点》: 首相下一个目标将是选出观点相同的新央行总裁

Iijima称,财务省预算局的任职经历以及与金融界和政界关系密切,将是日本央行下任总裁需具备的关键条件.

"老实说,这就是我认为前财务省官员将是最佳人选的原因,"他告诉路透,"比如说,武藤敏郎."

前政府经济学家、2008年卸任的日本央行副总裁岩田一政据猜测也可能是白川方明的继任人选.他一贯呼吁采取更大胆的货币刺激措施来对抗通缩.

下一步政策选择包括摒弃央行设立的0.1%短期利率底线以鼓励增加放贷,以及央行购买更长期限的债券.

"我认为,日本央行及下任总裁可能会被要求或寄望祭出更大胆举措,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说.

分析师普遍认为仅凭日本央行的行动将不能重振经济.日本内阁也于本月批准约1,170亿美元支出计划,这是全球金融危机以来日本出台的最大规模刺激计划.

但许多分析师表示,如果政府不能推进政治上更难达成统一的经济改革,如开放受到保护的农业部门,这些刺激措施只能带来短暂的提振作用.(完)

(编译 程琳/梁睿雪/王翔琼/王兴亚; 审校 张涛/张荻)

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