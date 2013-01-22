日本政经: 麻生太郎称政府对央行采取2%的通胀率目标表示欢迎

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透东京1月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示,政府非常欢迎央行无限量购买资产的承诺,以及将通胀率目标翻倍至2%的决定.
他表示,希望日本央行采取有力的货币宽松政策以击退通缩,不过他认为没有必要修改央行法律,以增加政府对央行的控制.
麻生太郎在与日本央行总裁白川方明以及经济财政大臣甘利明的联合记者会上做出上述讲话.之前日本政府和央行发布联合声明,要增强联系以抗击通缩.
首相安倍晋三也在另外场合表示,政府和央行的联合声明对货币政策而言是划时代的,日本应当在宏观经济策略方面"改朝换代".(完) (编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。