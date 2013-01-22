日本政经: 麻生太郎称政府对央行采取2%的通胀率目标表示欢迎

路透东京1月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示,政府非常欢迎央行无限量购买资产的承诺,以及将通胀率目标翻倍至2%的决定.

他表示,希望日本央行采取有力的货币宽松政策以击退通缩,不过他认为没有必要修改央行法律,以增加政府对央行的控制.

麻生太郎在与日本央行总裁白川方明以及经济财政大臣甘利明的联合记者会上做出上述讲话.之前日本政府和央行发布联合声明,要增强联系以抗击通缩.