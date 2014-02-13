日本2013年第四季经济增长料加速 因消费税上调前出现购物潮

日本东京上野美国街的一个市场上，人们围着一个鱼贩争购打折的吞拿鱼，摄于2013年12月30日。 REUTERS/Yuya Shino

* 日本第四季GDP料增长0.7%，前季为增长0.3%

* 当季消费者支出料增加，因购物者赶在消费税上调前支出

* 净出口可能进一步令经济增长承压

* 日本正竭力终止已持续15年的通缩

* 第四季GDP数据将于2月17日出炉

路透东京2月12日 -日本经济增长料在2013年第四季加速，因为消费者赶在消费税上调之前大肆消费；但分析师们指出，日本当局可能不得不再次注入新资金，以提振经济前景。

出口和薪资增长不振令去年的经济成长率有所降低，近期新兴市场的振荡也引发新的担忧，即日本出货量可能无法提速。

路透对26位分析师的调查中值显示，日本10-12月当季经济料较前个季度增长0.7%，这个速度不仅快于2013年第三季的0.3%，且将是连续第五个季度扩张。

而预估中值年率化后，可得出日本去年第四季经济增长率为2.8%。日本内阁府将于下周一发布该数据。

BNP Paribas Securities的资深分析师Hiroshi Shiraishi称，“推动经济增长的是消费税上调前的突击需求以及资本支出增长。”

“消费税上调后消费的反弹可能受到抑制，因薪资增长依然不振。政府或被迫采取某种刺激措施。”

路透调查发现，日本经济在10月-12月加速，因消费者赶在4月上调消费税前购买汽车、房子和耐用品，以节省一部分钱。

令人鼓舞的是，资本支出预计会以两年来最快的速度增长，因企业将增加的获利拿出一部分，用来投资组装线和设备。

1-3月的增速可能会进一步加快，不过一些经济学家持谨慎态度，因工资水平或不足以支撑消费税上调后的支出。相对低迷的出口也可能成为经济增长面临的一个较大负面因素。

在去年飙升逾50%后，日本股市近期也回落，部分原因是受到了全球经济增速忧虑的拖累。

**顶头风**

日本政府将在4月把消费税率从目前的5%上调至8%，预计这会进一步刺激当前季度的消费。

1月日本新车销售触及17年来高位，为连续第五个月增长，因消费者赶在税率上调前购买大件商品。从去年10月开始房屋开工也开始加快。

根据调查结果，10-12月占到经济总量约60%的民间消费估计增长了0.7%，高于前一季度0.2%的增速。

迄今为止作为经济反弹中脆弱一环的资本支出，估计在第四季增长了1.9%，或是两年来最快增速。

这将显示去年企业投资强劲收官，但备受关注的资本支出领先指标表明，企业今年可能更趋谨慎，因为担心消费者支出状况。

周三公布数据显示，资本支出领先指标--机械订单12月锐降15.7%，加剧对制造业拉抬日本经济振兴的疑虑。

调查显示，外部需求料对10-12月的经济成长构成0.4个百分点的拖累，前一季也给成长造成了0.5个百分点的负担。

拖累GDP增长的部分原因在于日本国内需求强劲，提振进口。

不过，一些分析师担心，今年净出口可能连累经济成长，因为企业继续在国外寻求低成本的生产中心，这意味着他们从日本的出口减少。

部分新兴市场近期动荡，也引发人们对外部冲击可能损及日本出口的担忧。

本月稍早，日本议会通过5.5万亿(兆)日圆刺激计划，用于缓解消费税上调的影响。

此计划仰赖公共工程支出发挥作用，但劳工短缺导致近期政府建筑项目延迟，可能会放慢未来公共工程的进度。

日本央行总裁黑田东彦淡化采取更多货币宽松举措的必要性，因为消费者物价升幅正朝2%的目标水平迈进，海外经济也在复苏。

日本央行2013年初曾祭出大规模刺激计划，除非消费税上调带来的痛楚远超出预期，否则其并不愿再度放松政策。(完)

(编译 高琦/田建华/王洋/李爽/许娜；审校 龚芳/张荻/侯向明/石冠兰/杜明霞)

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