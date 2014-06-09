焦点：日本经济第一季加速成长 资本支出意外劲升带来动力

路透东京6月9日 - 日本第一季度国内生产总值(GDP)的修正值轻松高于初值，因资本支出意外大幅上升。这表明日本经济能够更好地抵御销售税上调对消费的影响。

经常帐数据显示，海外观光客在日本的支出远高于日本游客在海外的消费，为44年来首次。对于零售业和旅游业的日本企业来说，这是一个好兆头。

此次公布的乐观数据，支持了日本央行认为国内需求将拉动经济温和复苏的观点。有越来越多的迹象显示企业投资增加，这是决策者尤其愿意看到的结果。

“企业在销售税上调之前不愿增加支出，所以此次数据可能反映出了企业获利改善及闲置产能减少，”大和总研首席分析师熊谷亮丸说。

周一公布的政府数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)上修为较前季成长1.6%，初值为成长1.5%。路透调查预估为增长1.4%。第一季经物价调整的GDP环比年率修正为成长6.7%，初值为成长5.9%。路透调查预估为成长5.6%。

GDP数据上修主要是因为资本支出调整，这样的调整计入了财务省数据显示支出稳健增加的影响。

企业资本支出增加7.6%，增幅高于初值4.9%，这对首相安倍晋三来说是个振奋人心的迹象，安倍本人很希望企业增加支出，推动经济持续复苏。

日本经济第一季增长率修正后为较上季增长1.6%，高于初值的1.5%。市场预估中值为1.4%。

部分分析师就未来的不确定性发出警告，因企业开始感受到消费税在4月从5%上调至8%带来的冲击。

“国内需求大增帮助日本经济在1-3月实现高增长。但需求出现连锁反应式的下降是不可避免的，这意味着经济将在4-6月萎缩，”农林中金总合研究所经济分析师南武志说。

另外分析师指出，4月工厂产出疲软，家庭支出以三年来最快速度下降，表明消费税上调对消费者支出产生负面影响。

尽管如此，有迹象表明经济将克服暂时的成长痛楚。

根据去年4月推出的“定量和定性宽松”政策，日本央行一直在向市场大举注入资金，希望银行业者增加对企业的贷款，从而提振薪资和资本支出。

日本央行周一公布，5月银行放款较上年同期增加2.3%，为连续第31个月增加，并且增幅超过前月的2.1%。

市场对GDP修正数据的反应甚微。“市场更多关注与通胀有关的数据，及其对日本央行货币政策的潜在影响，”巴克莱驻东京的首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

日本央行曾表示，日本能够经受住加税的影响，随着出口逐步回升，经济将在7-9月当季恢复温和复苏。出口目前是日本经济当中的薄弱点。

财务省周一公布的数据显示，日本创下历年来4月最大贸易逆差，导致经常帐盈余少于预期。这反映出日本出口依然疲弱。

但经常帐数据亦显示，旅游收支自1970年以来首次实现盈余，因外国游客数量超过日本出国旅游人数。(完)

(编译 洪曦/白云/王兴亚；审校 艾茂林/田建华/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。