焦点：日本将推出新经济成长策略 恐难满足分析师的胃口

路透东京6月2日 - 日本政府周四将宣布新的经济成长策略，之前许多分析师已对此大感失望，因为其中缺少缩小收入差距和逆转人口锐减趋势所需的大胆结构性改革。

日本首相安倍晋三计划为儿童保育人员加薪、提高最低薪资，并改善老年人照护服务的提供，但分析师们表示，这些改革并不足以改变日本的二元化劳动力市场格局。

日本经济要摆脱数十年来的积弱状况，需要进行积极的结构性改革，但分析师表示，安倍经济学上路三年多后仍缺乏进展，安倍策略头疼医头的缺陷显而易见。

“尽管这些政策的大方向没错，但有太多细化政策没有落实，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

“日本最大的问题是老龄化和人口萎缩，供应端由此被削弱。”

安倍今年把他的经济议题转向财富重分配以及改善托育问题。

许多经济学家说，安倍转舵无异于承认了即便他就任已三年多，仍有许多低收入家庭未能从“安倍经济学”受益。

经济成长策略将采取措施缩小正职与兼职员工的薪资落差，但批评人士称，企业仍可轻易违背劳动法，压榨兼职员工薪水。该项经济成长策略 将在周四获得内阁批准。

一些分析师也担心企业或许将下调正职员工薪水以缩小薪资差距，这反而将让整体薪资增长受抑。

政府还希望让女性平均生育率从1.4提高至1.8，这朝正确方向迈进了一步，但仍低于防止人口萎缩所需的2.1。

安倍的财政政策也让人失望，他在周三决定推迟上调消费税，引发人们普遍怀疑其将如何填补留下的公共财政缺口。

成长策略将重申承诺到2020财年恢复基础预算盈余，降低公共债务。日本的公共债务水平已经达到该国年度经济产出的逾两倍。

不过，在如何弥补减少的收入，以及支付不断增加的福利支出方面，经济成长策略仍可能会含糊不清，这可能加剧对公共债务将更快增长的担忧。(完)