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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 13:41 BJT

日本金融: 日本央行不应限定宽松政策的期限--首相经济顾问

路透东京1月18日 - 日本首相的经济顾问滨田宏一称,日本央行不一定非得承诺"无限"购买资产,但只要通缩或经济衰退持续,央行就不应当限定宽松货币政策的期限.

"从制度上建立一个法律框架,使日本央行的货币政策不会过于受到束缚,这点十分重要."滨田宏一周五在一场新闻发布会上表示.他是日本首相安倍晋三的特别经济顾问.

"为了实现这点,应该对当前的日本央行法作出一些修订."他表示.(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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