日本金融: 日本央行不应限定宽松政策的期限--首相经济顾问

路透东京1月18日 - 日本首相的经济顾问滨田宏一称,日本央行不一定非得承诺"无限"购买资产,但只要通缩或经济衰退持续,央行就不应当限定宽松货币政策的期限.

"从制度上建立一个法律框架,使日本央行的货币政策不会过于受到束缚,这点十分重要."滨田宏一周五在一场新闻发布会上表示.他是日本首相安倍晋三的特别经济顾问.