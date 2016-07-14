专访：日本首相经济顾问滨田宏一表示反对实施“直升机撒钱”

路透东京7月14日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周四表示，日本不应采取“直升机撒钱”，让日本央行直接承担公共债务，这可能导致通胀失控。

但滨田宏一表示，同时实施财政和货币刺激举措，作为一种“一次性”作法，有可能对提振经济有效果。

一些投资者揣测，日本政府可能决定实施“直升机撒钱”来对抗通缩。该词汇是美国经济学家弗里德曼(Milton Friedman)率先提出的，之后被前美联储主席伯南克在2002年的演讲中引用，从此成为市场普遍使用的通用语。

滨田宏一表示，他反对“直升机撒钱”这个理念在日本被付诸实施，也反对修改法律让日本央行能直接认购日本公债。目前受法律限制，央行只能通过市场购买公债。

“日本有可能失去对通胀的控制。”滨田宏一在接受路透电话采访时说道。

"在日本建立一个允许政府根据需要来印钞的体系，未来将导致严重后果，"他表示。

在周二伯南克与安倍晋三会谈后，市场对于日本或付诸于直升机撒钱措施的揣测升温。不过参加了此次会议的滨田宏一表示，伯南克并未提及“直升机撒钱”。

安倍晋三料将宣布一项经济刺激措施以提振增长，日本国会议员呼吁至少支出10万亿日圆(956亿美元)。

日本央行将在7月28-29日举行利率会议，讨论诸如消费低迷、通胀下滑等风险是否加剧到足以推出额外货币刺激措施的程度。

滨田宏一称，日本央行已经实施了包括负利率在内的激进政策，财政刺激政策尚有发挥最大效果的空间。

“如果只有一两次，我认为同时采取财政和货币刺激政策还是可以接受的，因为这样两者彼此可以互相强化。”

滨田宏一说道，日本难以通过干预汇市来阻止日圆过度上涨，利用货币政策来解决不乐见的日圆升值问题，则是更为“传统的”途径。

他同时亦为安倍的刺激政策进行了辩护，称媒体过度渲染了日本经济前景的悲观论调，使得日本企业和投资者不敢投资。(完)