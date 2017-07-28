焦点：日本6月家庭支出创下2015年来最大增幅 表明经济增长可持续

资料图片：2016年2月，东京购物区，一名女子在浏览一家直销店外摆放的商品。

路透东京7月28日 - 日本6月家庭支出跳增，创下2015年以来的最大增幅，求才求职比则创下43年新高，表明日益紧俏的就业市场，正在协助推高薪资和消费者支出，尽管是在逐步地推高。

虽然就业市场收紧，但日本6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.4%，较上月则持平，而且仍远低于日本央行2%的通胀目标，从而凸显通胀仍顽固地处于低位。

这些数据显示日本经济在4-6月季度稳步增长，支持日本央行对经济的乐观评估。

日本央行上周维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，凸显了经济稳步增长与通胀低迷之间的落差，从而强化了外界认为央行需要一些时日才会缩减大规模刺激举措的看法。

日本经济今年第一季环比年率为增长1.0%，为连续第五个季度增长，因出口强劲和民间消费上升。

分析师表示，内需是经济能否持续扩张的关键，因净出口在4-6月当季可能拖累国内生产总值(GDP)增长。

日本6月所有家庭支出较上年同期上升2.3%，为16个月来首次上升，且创2015年8月来最大同比升幅。这对民间消费来说是一个令人鼓舞的信号，民间消费占日本经济的60%左右。

路透调查的分析师预估中值为，6月所有家庭支出较上年同期上升0.6%。

另一份数据显示，日本6月零售销售较上年同期上升2.1%。

更加乐观的消费数据表明，就业市场收紧正帮助改善薪资和家庭收入，进而可能刺激消费者支出。

另一份数据显示，6月失业率意外降至2.8%，求才求职比连续第四个月上升，至1974年2月以来最高。

不过，由于企业害怕失去对价格敏感的消费者而对提高价格持谨慎态度，日本消费物价持续在低位打转，从而加重了日本央行将通胀率推向2%目标所面临的挑战。

日本6月全国核心CPI升幅符合市场预期中值，5月为上升0.4%。核心CPI包含各类油品价格，但排除波动剧烈的生鲜食品价格。(完)