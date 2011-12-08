日本10月机械订单锐降 显示经济复苏停滞

* 核心机械订单较前月下滑6.9%,预估为下降0.5%

* 欧债危机以及全球经济放缓预示机械订单数据将继续疲软

* 分析师称日本经济可能到2012年初都呈疲弱走势

路透东京12月8日电---日本10月核心机械订单降幅远超预期,表明对欧债危机的担忧加剧以及日圆升值,促使企业削减资本支出,令日本经济复苏刚一起步就遭遇拦路虎.

周四公布政府数据显示,10月核心机械订单较前月锐降6.9%,市场预估中值为下滑0.5%;较上年同期仅增长1.5%.9月已经下降8.2%.

尽管日本经济已摆脱3月地震导致的衰退,但出口和企业信心下降,而周四的机械订单数据,益发凸显日本经济的萎靡态势.

"机械订单将不会继续下滑,但可能陷於停滞.日本经济将不会衰退,不过增速可能非常缓慢,"三井住友资产管理公司资深分析师Hiroaki Muto称.

核心订单跌破7,000亿日圆(90亿美元)还是今年首次.企业支出一直未恢复至2008年雷曼兄弟倒闭前的水准.

"机械订单趋平,因为自夏季以来,欧债危机、美国经济放缓以及日圆升值令不确定性上升,"一位政府官员表示.

**阶段性疲弱**

农林中金总合研究所经济分析师南武志称不能排除经济产出可能连续两个季度萎缩--而这在技术上则被界定为衰退,尽管他认为这只是阶段性疲弱,而非严重下滑.

"鉴於全球经济快速放缓以及日本出口减少,10-12月和1-3月的经济恐怕会略有萎缩,但到4-6月时重建带动的公共支出将会再次推动经济."

日圆兑美元10月触及纪录高点,促使日本当局斥巨资干预抑制日圆升势,以扶助出口拉动的经济增长.10月贸易和经常帐数据亦突显了经济的困境,即经常帐盈余连续第八个月同比大幅减少,并出现贸易逆差.

日圆升势已经放慢,但交易商预计作为避险货币的日圆将继续吸引稳定需求,因市场对欧债危机感到愈发紧张.

周三发布的路透短观调查显示,受欧元区危机和全球经济放缓影响,日本制造业信心六个月来首度转为悲观,表明企业支出进一步疲弱.该调查与日本央行的季度短观调查具有高度相关性.

日本11月银行放款余额较上年同期小增0.2%,为两年来首度按年增加,凸显企业支出迟滞.

内阁府上月调查的企业预计,10-12月核心机械订单将较前季下滑3.8%,最近公布的数据强化了这一预期.

日本第三季经济强劲增长,从震後疲态中反弹,但预计本季经济增长将大幅减缓,因日圆升值且海外对该国商品的需求放慢,令前景黯淡.

日本央行10月放宽货币政策,以缓解日圆升值和全球不确定带来的痛苦.央行并称,若日本经济复苏面临的风险变成现实,则准备好再度采取行动.政策委员会将於12月20-21日召开下次政策评估会议.(完)

--编译 李爽/孙茉莉/王翔琼;审校 徐文焰/侯向明

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