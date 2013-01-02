日本料将2013/14年度GDP增长率预估提高至逾2%

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透东京1月1日 - 日本读卖新闻周二报导,政府可能调高下一财政年度经济增长率预估值至2%以上,寄希望于财政刺激计划发挥作用.
新首相安倍晋三在12月众议院选举时曾承诺,要实施大规模经济刺激方案.他所在自民党官员暗示,该计划总规模可能达10万亿(兆)日圆(1,160亿美元)左右.
该报称,政府预计刺激性财政支出将从4-6月季度起支撑经济,加上海外经济回暖,将帮助日本下财年经济增幅超过原先预估.报导未署名消息来源.
目前日本政府预计下财年经济增长1.7%,本财年预计增长2.2%. (完)
(编译 程琳;审校 沈以文)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。