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国际财经 | 2013年 1月 2日 星期三 10:20 BJT

日本料将2013/14年度GDP增长率预估提高至逾2%

路透东京1月1日 - 日本读卖新闻周二报导,政府可能调高下一财政年度经济增长率预估值至2%以上,寄希望于财政刺激计划发挥作用.

新首相安倍晋三在12月众议院选举时曾承诺,要实施大规模经济刺激方案.他所在自民党官员暗示,该计划总规模可能达10万亿(兆)日圆(1,160亿美元)左右.

该报称,政府预计刺激性财政支出将从4-6月季度起支撑经济,加上海外经济回暖,将帮助日本下财年经济增幅超过原先预估.报导未署名消息来源.

目前日本政府预计下财年经济增长1.7%,本财年预计增长2.2%. (完)

(编译 程琳;审校 沈以文)

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