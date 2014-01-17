日本政府四个月来首次上调经济评估

* 政府称经济温和复苏

* 政府上调对民间消费和资本支出的评估

* 经济复苏更为稳固

路透东京1月17日 -日本政府四个月来首次上调对整体经济的评估，反映出稳固的民间消费和资本支出的改善，暗示日本经济复苏根基更加稳固。

日本政府周五亦连续第二个月上调其对消费支出的评估，称消费支出“正在增加”，因信心依然乐观，且在4月消费税上调前需求增加。

随着企业获利和商业条件复苏，政府还在四个月来首次上调对资本支出的评估，称资本支出在上升。

“经济正以温和不步伐复苏，”政府在周五公布的1月报告中称，使用的措词较上个月有力，上个月时政府报告称经济朝温和复苏迈进。

日本央行总裁黑田东彦周四维持对经济的乐观看法，称经济将持续温和复苏，尽管可能受4月上调消费税的影响。

“整体而言，经济复苏站稳脚跟，”一名负责编撰这份报告的内阁府官员称。

周四公布的数据显示，日本11月核心机械订单升至五年高点，表明企业可能准备加大投资。

该月报显示，经济料仍维持复苏趋势，因家庭收入和企业支出增加，且出口正在改善。

上个月政府在形容经济现状时弃用“通缩”一词，为四年来的首次，因消费者物价显示出上涨迹象，这是抵御10多年物价下滑困局的里程碑。

政府维持对物价的看法，称物价持坚。(完)

(编译 侯向明/张若琪/王翔琼；审校 孙茉莉/戴素萍)

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