《热点透视》日本经济意外衰退 令财政前景蒙阴

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 杜明霞

路透新加坡11月17日 - 日本经济意外陷入衰退，给未来财政蒙上阴云。

11月17日出炉的数据显示，日本经济连续第二季萎缩。4月将消费税上调3个百分点的决定又一次成为罪魁祸首。民间需求脆弱不仅排除了明年再次上调消费税的可能性，还降低了未来政界人士咬紧牙关整顿财政的机率。通过向消费者征税来缩减庞大政府债务规模的梦想迅速破灭。

分析师原本预计日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率上升2.1%，但尽管政府扩大公共投资，这一预期仍未能实现。数据显示日本第三季GDP环比年率萎缩1.6%，第二季为萎缩7.3%。

该令人失望的数据意味着，日本首相安倍晋三几乎肯定会推迟明年10月将消费税从8%上调至10%的计划。安倍还可能提前选举，以抢先防止他在执政党自民党的领导地位受到挑战。

还不清楚安倍可能提议实行什么其他计划，来进行财政整顿。对于日本这个政府债务相当于GDP比率逼近245%的国家来说，缺乏提高财政收入的举措可能非常麻烦。日本公共债务与GDP之比是发达国家最高的。

目前来说，日本政府可以发行任何数量的新债，因为日本央行在大规模购买资产。但日本央行的购债举措并不是永无止境的。一旦央行结束购债，那么日本政府就没有多少能够快速提升收入和减轻对赤字财政依赖的方法。以经济合作暨发展组织(OECD)标准衡量，日本的劳工税负已经很高，同时安倍政府还希望下调公司税以刺激民间投资。这导致上调消费税成为实现其庞大社保承诺的唯一方式。

但是，这已经是温和上调消费税的举措第二次令日本陷入衰退了。如果安倍上调消费税的计划半途而废，那么日本未来的政治家将更加不愿赌上自己的政治资本，来追逐整顿财政这个遥不可及的梦想了。(完)

(译文审校 张明钧)

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