专访：日本央行有可能将利率降至负2.0%--前央行副总裁岩田一政

路透东京2月4日 - 前日本央行副总裁岩田一政周四表示，日本央行有可能把利率降至负2.0%左右，而又不致使资金从银行账户流出。

岩田一政说，如果日本央行需要再次宽松政策，它的头两个选择是进一步调降利率，并将已购买的公债存续期延长。岩田一政目前担任智库日本经济研究中心理事长。

岩田一政表示，日本央行难以扩大政府公债购买总体规模，由于收益率为负，买债举措将会亏损。

岩田一政在专访中对路透表示，“负利率能达到多少，将取决于负利率在何种水平下引发存款外逃。”

“以往的经验显示，利率在负2%左右不会引发资金大规模外逃。”(完)