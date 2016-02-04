专访：日本央行有可能将利率降至负2.0%--前央行副总裁岩田一政

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月4日 - 前日本央行副总裁岩田一政周四表示，日本央行有可能把利率降至负2.0%左右，而又不致使资金从银行账户流出。
岩田一政说，如果日本央行需要再次宽松政策，它的头两个选择是进一步调降利率，并将已购买的公债存续期延长。岩田一政目前担任智库日本经济研究中心理事长。
岩田一政表示，日本央行难以扩大政府公债购买总体规模，由于收益率为负，买债举措将会亏损。
岩田一政在专访中对路透表示，“负利率能达到多少，将取决于负利率在何种水平下引发存款外逃。”
“以往的经验显示，利率在负2%左右不会引发资金大规模外逃。”(完)
(翻译 李春喜/张荻； 审校 于春红)
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。