《即时观点》日本3月出口增加，制造业信心继续改善

市场反应：

--汇市反应请点击： ，美元兑日圆报价 。

--日本公债市场 ，10年期公债期货价格 。

--日本股市 ，日经指数报价 。

相关链接：

--出口与经常账：(link.reuters.com/cec56s)。

--对不同地区出口: (link.reuters.com/far65s)。

--日本央行和路透调查图表：(link.reuters.com/kyj96t)。

相关背景：

--经济分析师称，日圆走软起初倾向于令日本贸易收支承压，因进口物价立即上涨，但对出口物价和出口额的影响则需要较长时间显现。

--日本的贸易顺差保持了数十年，但2011和2012年福岛核电站危机以后，该国被迫关闭核电站，进口更多石油和天然气，令贸易收支转为逆差。