《即时观点》日本3月出口增加，制造业信心继续改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
市场反应：
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--日本股市 ，日经指数报价 。
相关链接：
--出口与经常账：(link.reuters.com/cec56s)。
--对不同地区出口: (link.reuters.com/far65s)。
--日本央行和路透调查图表：(link.reuters.com/kyj96t)。
相关背景：
--经济分析师称，日圆走软起初倾向于令日本贸易收支承压，因进口物价立即上涨，但对出口物价和出口额的影响则需要较长时间显现。
--日本的贸易顺差保持了数十年，但2011和2012年福岛核电站危机以后，该国被迫关闭核电站，进口更多石油和天然气，令贸易收支转为逆差。
--经济分析师预计今年日本经济将恢复温和的复苏，因日本央行的激进货币宽松政策，以及全球需求增加。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com