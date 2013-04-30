《综述》日本3月家庭支出增幅创九年高位，安倍经济学效应增温

一个让人担心的迹象是工业生产增长很慢，日本经济产业省数据显示3月工业生产增长0.2%，增速低于预期。

经济产业省调查的制造商预计，4月工业生产将增长0.8%，5月会下滑0.3%。

根据该部门公布的另一项数据，日本3月零售销售比上年同期减少0.3%。这远逊于分析师预估的增加0.6%，但分析师表示，该数据也许无法准确反映消费情况，因为它未包括服务支出。

总的来说，决策者将受到消费人气改善的激励。本月稍早的数据显示，日本消费者信心在3月升至近六年来最高水平，这是一个重要讯号，因为首相安倍的政策十分依赖对未来经济成长与价格的预期。

家庭支出是激活经济增长的重要一环，从这方面而言，周二的数据应该会让日本央行总裁黑田东彦感到宽慰，他的目标是在大约两年内实现2%的通胀率。

黑田希望拉高通胀预期以促进消费者购买和鼓励资本支出，从而创造一个进一步推高消费物价的良性循环。(完)