《综述》日本3月家庭支出增幅创九年高位，安倍经济学效应增温

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
一个让人担心的迹象是工业生产增长很慢，日本经济产业省数据显示3月工业生产增长0.2%，增速低于预期。
经济产业省调查的制造商预计，4月工业生产将增长0.8%，5月会下滑0.3%。
根据该部门公布的另一项数据，日本3月零售销售比上年同期减少0.3%。这远逊于分析师预估的增加0.6%，但分析师表示，该数据也许无法准确反映消费情况，因为它未包括服务支出。
总的来说，决策者将受到消费人气改善的激励。本月稍早的数据显示，日本消费者信心在3月升至近六年来最高水平，这是一个重要讯号，因为首相安倍的政策十分依赖对未来经济成长与价格的预期。
家庭支出是激活经济增长的重要一环，从这方面而言，周二的数据应该会让日本央行总裁黑田东彦感到宽慰，他的目标是在大约两年内实现2%的通胀率。
黑田希望拉高通胀预期以促进消费者购买和鼓励资本支出，从而创造一个进一步推高消费物价的良性循环。(完)
(编译 隋芬; 审校 徐文焰)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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