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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:42 BJT

《焦点》日本11月通胀五年来首次突破1%，工业生产连续第三个月增长

他还表示，若要实现日本央行的通胀目标而且家庭支出维持力道，薪资有必要增加。而多年来日本的薪资都几乎没有上升。

日本11月求才求职比从前月的0.98升至1.00，意味着每个求职者都可以获得一个职位，显示就业市场增强。

11月求才求职比是2007年10月来最高，当时为1.01。这是因为房地产和其他服务业需求致使一些非制造业行业劳动力紧缺。

日本11月零售销售较上年同期上升4.0%，为2012年4月来最大同比升幅，且高于预估中值的上升2.9%，部分由于明年上调消费税之前民间支出升温。 (完)

(编译 李春喜/戴素萍/于春红/杜明霞；审校 张荻/石冠兰/于春红)

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