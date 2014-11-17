《综述》日本第三季经济意外衰退，为推迟加税及提前大选铺路

2016年年末之前众议院无需选举，但政界内部人士称，安倍希望在支持率仍然相对较高时巩固权利，助其推进经济及其他政策，例如带领日本放弃战后奉行的和平主义，而该政策颇具争议。

“选举不会是为了消费税，而是为了推进‘安倍经济学’，”日本一名政府官员称，并表示最终决定要取决于安倍。

安倍领导的自民党看来对维持众议院的多数席位颇为自信，因为反对党内部存在分歧且力量不大，但损失席位也是有可能的。

安倍在2012年12月上台时承袭消费税计划，承诺通过包括超宽松货币政策、支出和改革的“安倍经济学”重振经济。

日本经济第三季较前季萎缩0.4%，第二季下滑1.8%。衰退通常定义为经济连续两季或以上持续萎缩。