《综述》日本第三季经济意外衰退，为推迟加税及提前大选铺路

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
2016年年末之前众议院无需选举，但政界内部人士称，安倍希望在支持率仍然相对较高时巩固权利，助其推进经济及其他政策，例如带领日本放弃战后奉行的和平主义，而该政策颇具争议。
“选举不会是为了消费税，而是为了推进‘安倍经济学’，”日本一名政府官员称，并表示最终决定要取决于安倍。
安倍领导的自民党看来对维持众议院的多数席位颇为自信，因为反对党内部存在分歧且力量不大，但损失席位也是有可能的。
安倍在2012年12月上台时承袭消费税计划，承诺通过包括超宽松货币政策、支出和改革的“安倍经济学”重振经济。
日本经济第三季较前季萎缩0.4%，第二季下滑1.8%。衰退通常定义为经济连续两季或以上持续萎缩。
民间消费较前季增长0.4%，增幅仅为预期的一半，说明4月消费税上调对支出的影响比最初的预期更大，持续时间也更长。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦/王丽鑫；审校 李爽/杜明霞/徐文焰)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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