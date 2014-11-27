重温稿-路透调查：日本10月核心通胀料再次放缓，加大央行采取措施的压力

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* 核心CPI涨幅放缓至1%以下，使日本央行面临采取行动的压力
* 工业生产再次下滑，受库存拖累
* 家庭支出连续七个月下降，受4月上调消费税影响
* 疲弱数据可能引发对“安倍经济学”的质疑
* CPI和支出数据将在11月27日2330 GMT公布
* 工业生产数据在2350 GMT公布
路透东京11月21日 - 周五公布的路透调查显示，日本10月核心通胀年率可能连续第三个月下滑，受油价下跌抑制。这可能使日本央行面临再次采取行动的压力，以实现通胀目标。
调查显示，10月工业生产可能下滑，家庭支出也可能继续下降，突显出4月消费税上调给经济带来的打击。上调消费税使日本经济陷入衰退。
如果当地时间11月28日公布的一系列经济数据疲弱，在12月14日大选之前，可能引发对安倍提升通胀的组合政策的质疑。这套政策被称为“安倍经济学”。安倍推迟了二度上调消费税，并决定提前举行选举，以巩固自己的地位。
日本总务省将在本地时间11月28日上午8:30(GMT时间为27日2330)公布消费者物价指数(CPI)和家庭支出数据，经济产业省将在本地时间28日上午8:50(GMT时间为27日2350)公布工业生产数据。
路透访问的大约20位分析师平均预测，10月核心CPI可能较上年同期上涨2.9%，连续第三个月放缓。该数据剔除了价格波动较大的生鲜食品，但包括石油产品在内。
剔除4月消费税上调影响，消费者物价涨幅预计在0.9%，不及央行设定目标2%的一半，投资者认为央行的目标是不可能完成的任务。
分析师仍对日本央行的看法存在疑虑，央行认为就业市场趋紧以及产出缺口改善将在2015年4月开始的财年带动通胀率达至2%左右。
日本央行总裁黑田东彦11月19日表示，受油价和大宗商品价格下跌影响，通胀率可能跌破1%，使得外界警惕其稍早关于通胀率将维持在1%之上的观点。
“核心消费者物价涨幅预计在2015年3月进一步放缓至0.5%左右，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino称，“这样的话，我们预计日本央行被迫在明年4月再度放宽货币政策。”
他还说道，日圆走软会推高物价，但是有六到八个月时间的迟滞。
10月工业产出可能较前月下滑0.6%，利空日本央行关于企业和家庭收入增幅和支出良性循环的前景预测。4月上调消费税后需求疲软，制造商深受库存积压之苦。
调查还显示，10月家庭支出可能较上年同期下滑5.1%，连续第七个月下降。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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