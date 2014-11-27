重温稿-路透调查：日本10月核心通胀料再次放缓，加大央行采取措施的压力

* 核心CPI涨幅放缓至1%以下，使日本央行面临采取行动的压力

* 工业生产再次下滑，受库存拖累

* 家庭支出连续七个月下降，受4月上调消费税影响

* 疲弱数据可能引发对“安倍经济学”的质疑

* CPI和支出数据将在11月27日2330 GMT公布

* 工业生产数据在2350 GMT公布

路透东京11月21日 - 周五公布的路透调查显示，日本10月核心通胀年率可能连续第三个月下滑，受油价下跌抑制。这可能使日本央行面临再次采取行动的压力，以实现通胀目标。

调查显示，10月工业生产可能下滑，家庭支出也可能继续下降，突显出4月消费税上调给经济带来的打击。上调消费税使日本经济陷入衰退。

如果当地时间11月28日公布的一系列经济数据疲弱，在12月14日大选之前，可能引发对安倍提升通胀的组合政策的质疑。这套政策被称为“安倍经济学”。安倍推迟了二度上调消费税，并决定提前举行选举，以巩固自己的地位。

日本总务省将在本地时间11月28日上午8:30(GMT时间为27日2330)公布消费者物价指数(CPI)和家庭支出数据，经济产业省将在本地时间28日上午8:50(GMT时间为27日2350)公布工业生产数据。

路透访问的大约20位分析师平均预测，10月核心CPI可能较上年同期上涨2.9%，连续第三个月放缓。该数据剔除了价格波动较大的生鲜食品，但包括石油产品在内。

剔除4月消费税上调影响，消费者物价涨幅预计在0.9%，不及央行设定目标2%的一半，投资者认为央行的目标是不可能完成的任务。

分析师仍对日本央行的看法存在疑虑，央行认为就业市场趋紧以及产出缺口改善将在2015年4月开始的财年带动通胀率达至2%左右。

日本央行总裁黑田东彦11月19日表示，受油价和大宗商品价格下跌影响，通胀率可能跌破1%，使得外界警惕其稍早关于通胀率将维持在1%之上的观点。

“核心消费者物价涨幅预计在2015年3月进一步放缓至0.5%左右，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino称，“这样的话，我们预计日本央行被迫在明年4月再度放宽货币政策。”

他还说道，日圆走软会推高物价，但是有六到八个月时间的迟滞。

10月工业产出可能较前月下滑0.6%，利空日本央行关于企业和家庭收入增幅和支出良性循环的前景预测。4月上调消费税后需求疲软，制造商深受库存积压之苦。