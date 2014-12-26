更新版 1-日本经济：油价下挫致通胀放缓，央行实现通胀目标仍面临挑战

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
日本经济产业省公布的数据显示，11月工业生产较前月意外下降0.6%，为三个月来首次下滑。路透调查预估中值显示，分析师原预计11月工业生产上升0.8%。
数据显示，制造商预期12月工业产出较前月增加3.2%，而1月则预计上升5.7%，给经济前景带来一线曙光。
日本央行总裁黑田东彦上周强调，日本正在朝实现物价目标的方向前进，对关于油价下跌拉低消费者物价、并迫使他明年初再次宽松政策的臆测不以为然。
不过许多分析师仍怀疑日本央行能否在下一财年实现通胀率升至2%的承诺。
日本就业市场继续收紧，反映出复苏势头。
11月经季节调整后的失业率为3.5%，较前月持平。分析师预估中值亦为3.5%。11月求才求职比从10月的1.10升至1.12，创1992年5月以来最高水准。 兼职就业人数自1984年公布相关数据以来首次超过2,000万，这暗示企业将不得不加薪以吸引员工。
由于薪资增长缓慢，消费者仍然紧按钱包。日本11月家庭支出较上年同期下降2.5%。11月所有家庭支出降幅小于市场预估中值的下滑3.8%。 (完)
(编译 许娜/李春喜 审校 龚芳/张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。