更新版 1-日本经济：油价下挫致通胀放缓，央行实现通胀目标仍面临挑战

日本经济产业省公布的数据显示，11月工业生产较前月意外下降0.6%，为三个月来首次下滑。路透调查预估中值显示，分析师原预计11月工业生产上升0.8%。

数据显示，制造商预期12月工业产出较前月增加3.2%，而1月则预计上升5.7%，给经济前景带来一线曙光。

日本央行总裁黑田东彦上周强调，日本正在朝实现物价目标的方向前进，对关于油价下跌拉低消费者物价、并迫使他明年初再次宽松政策的臆测不以为然。

不过许多分析师仍怀疑日本央行能否在下一财年实现通胀率升至2%的承诺。

日本就业市场继续收紧，反映出复苏势头。

11月经季节调整后的失业率为3.5%，较前月持平。分析师预估中值亦为3.5%。11月求才求职比从10月的1.10升至1.12，创1992年5月以来最高水准。 兼职就业人数自1984年公布相关数据以来首次超过2,000万，这暗示企业将不得不加薪以吸引员工。

由于薪资增长缓慢，消费者仍然紧按钱包。日本11月家庭支出较上年同期下降2.5%。11月所有家庭支出降幅小于市场预估中值的下滑3.8%。 (完)