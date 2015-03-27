路透调查：日本2月工业生产料较前月下滑1.8%，但前景仍稳健

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 2月工业生产料较前月下滑1.8%，1月为上升3.7%
* 出口和强劲获利可能有助于企业生产活动
* 工业生产将于3月29日2350GMT出炉
路透东京3月27日 - 一项路透调查显示，日本2月工业生产继1月跳升后料下滑，但分析师认为这种回落是暂时的，并预计工业生产仍稳健，归功于获利强劲。
分析师表示，2月工业生产可能因农历新年抑制出口增长而受到冲击。
路透对21位分析师的访查显示，日本2月工业生产料较前月下降1.8%，为三个月来首次下滑；1月修正为上升3.7%，创一年来最大升幅。
“我们预计工业生产将重拾动能，因疲弱日圆的影响开始传导至出口和企业资本支出，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。
“(4月开始的)新财年的企业资本支出计划可能很好，因企业获利强劲。”
日本经济产业省将于3月29日2350GMT公布2月工业生产数据。
市场还将关注伴随该数据公布的制造商对3月和4月工业产出的预估。
这些前瞻性指标很重要，因分析师试图通过这些指标判断增长速度。日本经济自去年衰退之后复苏仍脆弱。
日本央行3月31日2350GMT将公布第一季央行短观调查，结果料显示大型制造业景气判断指数上升，因疲弱日圆提振出口，且油价下滑削减运营成本。
央行短观调查料还显示，大型企业略微上调4月开始新财年的资本支出计划，这对经济而言是个积极信号。
外界普遍认为，资本支出和薪资增长是产生民间部门引领经济增长进入良性循环的关键。
日本经济受到去年上调消费税的冲击，由于消费者支出低迷，经济复苏难以获得动能。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-