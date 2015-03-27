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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 14:39 BJT

路透调查：日本2月工业生产料较前月下滑1.8%，但前景仍稳健

* 2月工业生产料较前月下滑1.8%，1月为上升3.7%

* 出口和强劲获利可能有助于企业生产活动

* 工业生产将于3月29日2350GMT出炉

路透东京3月27日 - 一项路透调查显示，日本2月工业生产继1月跳升后料下滑，但分析师认为这种回落是暂时的，并预计工业生产仍稳健，归功于获利强劲。

分析师表示，2月工业生产可能因农历新年抑制出口增长而受到冲击。

路透对21位分析师的访查显示，日本2月工业生产料较前月下降1.8%，为三个月来首次下滑；1月修正为上升3.7%，创一年来最大升幅。

“我们预计工业生产将重拾动能，因疲弱日圆的影响开始传导至出口和企业资本支出，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。

“(4月开始的)新财年的企业资本支出计划可能很好，因企业获利强劲。”

日本经济产业省将于3月29日2350GMT公布2月工业生产数据。

市场还将关注伴随该数据公布的制造商对3月和4月工业产出的预估。

这些前瞻性指标很重要，因分析师试图通过这些指标判断增长速度。日本经济自去年衰退之后复苏仍脆弱。

日本央行3月31日2350GMT将公布第一季央行短观调查，结果料显示大型制造业景气判断指数上升，因疲弱日圆提振出口，且油价下滑削减运营成本。

央行短观调查料还显示，大型企业略微上调4月开始新财年的资本支出计划，这对经济而言是个积极信号。

外界普遍认为，资本支出和薪资增长是产生民间部门引领经济增长进入良性循环的关键。

日本经济受到去年上调消费税的冲击，由于消费者支出低迷，经济复苏难以获得动能。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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