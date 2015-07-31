更新版1-日本数据：6月通胀不见起色，家庭支出意外下降

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本6月所有家庭支出较上年同期下降2.0%，因降雨天气阻止消费者外出消费。6月家庭支出逊于5月的增长4.8%，及市场预期的增长1.7%。
这些疲弱数据增强了对日本4-6月当季经济可能较上季大幅放缓的看法，部分分析师甚至预计经济萎缩。
许多分析师赞同日本央行的观点，认为第三季经济将回升，因薪资稳步增长提振消费。但考虑到全球尤其是亚洲需求疲弱，将给日本出口和工业生产带来压力，因此日本经济到底能回升多少还不得而知。
日本央行预计，消费者物价指数仍将持平，或者小幅下滑，直到9月左右，但之后将加快上涨，因去年油价大跌的影响消散。(完) (编译 李爽/许娜；审校 张荻/张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。