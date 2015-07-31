更新版1-日本数据：6月通胀不见起色，家庭支出意外下降

日本6月所有家庭支出较上年同期下降2.0%，因降雨天气阻止消费者外出消费。6月家庭支出逊于5月的增长4.8%，及市场预期的增长1.7%。

这些疲弱数据增强了对日本4-6月当季经济可能较上季大幅放缓的看法，部分分析师甚至预计经济萎缩。

许多分析师赞同日本央行的观点，认为第三季经济将回升，因薪资稳步增长提振消费。但考虑到全球尤其是亚洲需求疲弱，将给日本出口和工业生产带来压力，因此日本经济到底能回升多少还不得而知。