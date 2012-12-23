日本央行: 安倍加大向日央行施压,要求设定2%的通胀目标

央行周四在压力下扩大资产购买规模,为四个月以来第三次放宽政策,并表示会考虑在1月21-22日下次政策制定会议上考虑上调通胀率目标.

一些央行决策者,特别是保守派的白川方明,一直不愿将通胀目标定为2%.日本陷入通缩已经超过十年.

但鉴于日本央行的独立性面临切实威胁,他们可能别无选择,只能满足安倍晋三的要求.

安倍所属的自民党及其盟友在众议院拥有三分之二席位,因此能够推翻参议院否决议案的决定,包括否决修改日本央行法议案的决定.

安倍说,"全球各国都在增印钞票来提振本国出口竞争力.日本也必须这么做"来防止日圆升值."日圆兑美元在80还是90日圆水平有很大区别."

到明年4月白川方明任期届满时,安倍新政府将有权任命日本央行新总裁.与其它立法程序不同的是,这一任命需要得到参众两院的批准.

这意味着安倍晋三需要得到其它党派的支持,才能令参议院通过这项任命.他领导的联盟在参议院并不具有多数优势.