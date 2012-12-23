日本央行: 安倍加大向日央行施压,要求设定2%的通胀目标

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
央行周四在压力下扩大资产购买规模,为四个月以来第三次放宽政策,并表示会考虑在1月21-22日下次政策制定会议上考虑上调通胀率目标.
一些央行决策者,特别是保守派的白川方明,一直不愿将通胀目标定为2%.日本陷入通缩已经超过十年.
但鉴于日本央行的独立性面临切实威胁,他们可能别无选择,只能满足安倍晋三的要求.
安倍所属的自民党及其盟友在众议院拥有三分之二席位,因此能够推翻参议院否决议案的决定,包括否决修改日本央行法议案的决定.
安倍说,"全球各国都在增印钞票来提振本国出口竞争力.日本也必须这么做"来防止日圆升值."日圆兑美元在80还是90日圆水平有很大区别."
到明年4月白川方明任期届满时,安倍新政府将有权任命日本央行新总裁.与其它立法程序不同的是,这一任命需要得到参众两院的批准.
这意味着安倍晋三需要得到其它党派的支持,才能令参议院通过这项任命.他领导的联盟在参议院并不具有多数优势.
"我希望是一个与我们(货币政策)观点相同的人,"安倍在谈及白川方明继任者时表示."有些党派跟我的观点是一致的,"这些党派应会愿意在参议院批准任命一事上与自民党进行合作."(完) (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。