《综述》安倍政府大规模经济刺激方案倚重日本央行,但存在债务隐患

**扩大债券发行规模**

日本政府预计刺激计划能让实质经济增速提高2个百分点,并创造60万个工作岗位.

一位政府官员表示,当前财年政府将比原计划增加发行约5万亿日圆债券,为这项经济刺激计划筹措资金.

政府增加公共项目支出的计划已经对债券市场产生影响,导致收益率(殖利率)自上月选举以来稳步上扬.

日圆兑美元 周五触及89.35日圆,为2010年6月以来最低.去年11月以来日圆一直呈下行走势,因预期央行出台更多货币宽松措施.

日本11月经常帐为赤字2,224亿日圆,10个月来首次出现赤字,且规模远超过分析师35亿日圆的预估中值.

分析师原先预计经常帐赤字只是一次性的,未来数月将恢复为盈余,因出口和投资收入料从全球经济复苏和日圆走软中获益.