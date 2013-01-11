《综述》安倍政府大规模经济刺激方案倚重日本央行,但存在债务隐患

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**扩大债券发行规模**
日本政府预计刺激计划能让实质经济增速提高2个百分点,并创造60万个工作岗位.
一位政府官员表示,当前财年政府将比原计划增加发行约5万亿日圆债券,为这项经济刺激计划筹措资金.
政府增加公共项目支出的计划已经对债券市场产生影响,导致收益率(殖利率)自上月选举以来稳步上扬.
日圆兑美元 周五触及89.35日圆,为2010年6月以来最低.去年11月以来日圆一直呈下行走势,因预期央行出台更多货币宽松措施.
日本11月经常帐为赤字2,224亿日圆,10个月来首次出现赤字,且规模远超过分析师35亿日圆的预估中值.
分析师原先预计经常帐赤字只是一次性的,未来数月将恢复为盈余,因出口和投资收入料从全球经济复苏和日圆走软中获益.
但11月的赤字规模如此之大,令此类预期蒙阴,并将增加日本央行继续放宽政策的压力.(完) (编译 李春喜/张若琪/兰秀娟/王兴亚; 审校 蔡美珍/侯向明/艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。