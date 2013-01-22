《综述》日本央行承诺无限量购买资产,致力达成2%通胀率目标

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
为打消上述疑虑,日本政府在联合声明中表示,他们将起草经济增长战略并致力于结构性改革,来帮助日本逃离通缩,同时还承诺将维持财政准则.日本经济财政大臣甘利明代表政府参与了央行会议.
受对于日央行大胆政策行动的预期推动,过去两个月间日圆/美元 跌幅达13%,并触及两年半以来最低点.日本股市 则大涨20%,因市场认为,日圆走弱将刺激像日产汽车 与佳能 等企业的出口收益.
不过,日圆走软已招致诸如俄罗斯和德国等国家不满,担忧会引发破坏稳定的货币贬值潮.
日本央行最新的经济预测令人警醒.预测显示,2012/13财年日本核心CPI或为负增长0.2%,而2014/15财年也仅增长0.9%.这表明日本想要脱离长达十年的通货紧缩,仍有一场苦战.
"2014/2015财年的核心通胀率仅为0.9%,那日本什么时候才能达到2%的通胀目标?"澳洲联邦银行(CBA) 货币策略师Joseph Capurso问道.(完) (编译 田建华/戴素萍/隋芬/王湄; 审校 艾茂林/白云/杜明霞/隋芬)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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