《即时观点》日本12月出口连降七月,但制造业景气判断指数回升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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背景:
-2012年日本贸易逆差创下可比数据以来的最大规模,因出口下滑且地震海啸冲击后弃用核电,提振矿物燃料进口.
-分析师预计,随着全球经济复苏,出口和整体经济将逐步回升,这得益于日本央行放宽政策且日本首相安倍晋三力争进一步扩大财政和货币政策后日圆走软.
日本央行周二将通胀目标上调一倍至2%,并承诺从明年起无限量购买资产.之前数周该央行受到安倍的重压,安倍希望加大努力推动经济摆脱通缩.(完) (编译 王翔琼; 审校 李爽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。