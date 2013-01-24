《即时观点》日本12月出口连降七月,但制造业景气判断指数回升

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背景:

-2012年日本贸易逆差创下可比数据以来的最大规模,因出口下滑且地震海啸冲击后弃用核电,提振矿物燃料进口.

-分析师预计,随着全球经济复苏,出口和整体经济将逐步回升,这得益于日本央行放宽政策且日本首相安倍晋三力争进一步扩大财政和货币政策后日圆走软.