《日本央行分析》向首相妥协为央行赢得时间,但可能只是短短数月

政府还将每个季度在最高经济小组会上评估通胀目标的达成进度.下次评估是在4月进行,几乎可以肯定目标到那时不会达成.整体消费者物价、以及备受关注的扣除新鲜食品价格的核心消费者物价,多年来升幅从未超过0.5%.

"安倍似乎对新的通胀目标很满意,因此我认为他不会迫使日本央行下个月再次采取行动.但4月之前可能还要再放松一次政策,"东短研究首席经济分析师加藤出说.

"很大程度上要取决于经济前景和日圆未来的走向,"他说.

新的开放式举措让日本央行在需要采取更大胆行动时,具备更多灵活的操作空间.若需大规模展期国库券(treasury discount bills),央行就可以增扩每月的购买量.

消息人士称,若央行希望扩大资产负债表,就可以将所接受的公债到期年限从目前的三年延长至五年.

基本上没有什么能阻止委员会增扩每月的资产购买量,转向接受更长期限的券种,抑或提前启动宽松措施--所以这些都会大大增强刺激举措的效力.

**国际社会的担忧**

诚然,在同政府的这场政策战役中,央行成功击退了数个方面的进攻.

央行避开了为实现通胀目标设立截至期限,也避开了将就业增长纳入职责范围.

联合声明中还包括了一则警示,即通胀目标的达成有赖于政府提升经济长期增长潜能的努力,声明并迫使政府作出将遵守财政纪律的保证.

"日本央行将皮球踢回给了政府,"瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama说道.

尽管未来数月政府将继续向央行施压,但央行官员却有可能在意想不到的地方找到盟友.一些政界人士逐渐警觉起来,不想给央行施加太多压力,因为担心对央行独立性发出的威胁可能吓到投资者,导致他们集体抛售债券.对于工业化国家中债务负担最重的日本来讲,债券大抛盘可不是什么好事.

日本极力推进货币宽松及其造成的日圆贬值,影响也波及国外,而这反过来可能缓和安倍政府对日本央行的施压力度.

国际货币基金会(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼两人都对日本央行独立性遭到的威胁表达了担忧.俄罗斯和德国警告称,日本正在促成全球流动性过剩,进而产生货币竞争性贬值的风险.