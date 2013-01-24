《日本经济焦点》2012年贸易逆差创史上新高,日圆贬值效应尚未浮现

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**日圆贬值疑虑**
然而,日圆大跌引发了日本以外人士的担忧.
韩国企划财政部长官Bahk Jae-won周四表示,日本央行的扩张政策,将会是下月20国集团(G20)财长会议的讨论议题.韩国与日本在汽车等领域上相互竞争.
韩国现代汽车 周四公布获利意外下滑,称韩元 升值以及日圆颓势冲击其价格竞争力.
欧洲央行管委会成员魏德曼周一指出日本央行作为政府施压央行采取更积极政策的例子,这可能使得"汇率更形政治化."
"外界可能会认为日本透过让日圆贬值,采行以邻为壑的政策,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称.
"但考量到美国过去几年让美元贬值来提振自身出口的作法,不应该指名道姓地抨击日本."(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。