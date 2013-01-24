《日本经济焦点》2012年贸易逆差创史上新高,日圆贬值效应尚未浮现

**日圆贬值疑虑**

然而,日圆大跌引发了日本以外人士的担忧.

韩国企划财政部长官Bahk Jae-won周四表示,日本央行的扩张政策,将会是下月20国集团(G20)财长会议的讨论议题.韩国与日本在汽车等领域上相互竞争.

韩国现代汽车 周四公布获利意外下滑,称韩元 升值以及日圆颓势冲击其价格竞争力.

欧洲央行管委会成员魏德曼周一指出日本央行作为政府施压央行采取更积极政策的例子,这可能使得"汇率更形政治化."

"外界可能会认为日本透过让日圆贬值,采行以邻为壑的政策,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称.