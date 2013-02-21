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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 17:18 BJT

日本政经: 财务副大臣称,美日峰会不太可能讨论购买外国债券议题

路透东京2月21日 - 日本财务副大臣山口俊一周四向记者表示,日本和美国2月21-24日峰会上,不太可能讨论日本购买海外债券的议题.

日本首相安倍晋三及其所属的自民党在12月选举时,曾以购买海外债券作为选战诉求,但安倍晋三本周已经淡化此一构想,称买进海外债券的必要性已经下滑.(完)
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