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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 12:17 BJT

《日本央行焦点》货币政策按兵不动，乐观认为经济开始复苏

受日本央行刺激举措支持，国际货币基金组织(IMF)周二将今年日本经济成长率预估上调至2%，这是IMF对七国集团(G7)国家给出的最高预估。

日本央行委员会将截至2014年3月的当前财年核心消费者物价指数(CPI)增幅预估从4月时的0.7%略微下调至0.6%，可能是由于商品价格下滑。

该央行还将下一财年的核心CPI升幅预估从1.4%下调至1.3%，不过维持2015/16财年的核心CPI升幅预估为1.9%不变。

与民间部门预估的1%左右相比，日本央行的预估非常雄心勃勃。很多分析师对日本能否快速摆脱持续15年的通缩怀有疑虑。瑞穗总合研究所的山本康雄表示，鉴于明年4月日本上调消费税后需求可能下滑的担忧，日本央行对物价的预估过于乐观。

“日本央行明年年初可能再次行动，因其物价预估面临的下行风险或将更加清晰，”他说。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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