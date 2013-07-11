《日本央行焦点》货币政策按兵不动，乐观认为经济开始复苏

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
受日本央行刺激举措支持，国际货币基金组织(IMF)周二将今年日本经济成长率预估上调至2%，这是IMF对七国集团(G7)国家给出的最高预估。
日本央行委员会将截至2014年3月的当前财年核心消费者物价指数(CPI)增幅预估从4月时的0.7%略微下调至0.6%，可能是由于商品价格下滑。
该央行还将下一财年的核心CPI升幅预估从1.4%下调至1.3%，不过维持2015/16财年的核心CPI升幅预估为1.9%不变。
与民间部门预估的1%左右相比，日本央行的预估非常雄心勃勃。很多分析师对日本能否快速摆脱持续15年的通缩怀有疑虑。瑞穗总合研究所的山本康雄表示，鉴于明年4月日本上调消费税后需求可能下滑的担忧，日本央行对物价的预估过于乐观。
“日本央行明年年初可能再次行动，因其物价预估面临的下行风险或将更加清晰，”他说。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。