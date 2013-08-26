路透调查：日本7月核心CPI年增率料升至0.6%，工业生产亦料反弹

* 7月核心CPI料上升0.6%，升幅为近五年最大

* 7月工业生产料上升3.7%，家庭支出料小幅上升

* 周四2330GMT公布CPI、家庭支出、失业率

* 周四2350GMT公布工业生产

路透东京8月26日 - 周一公布的路透调查显示，日本7月核心消费者物价指数(CPI)年增率料触及近五年最高，工业生产预计也会反弹。这暗示政府和央行旨在结束通缩的措施正取得进展。

根据调查的预测，日本7月家庭支出预计微升，失业率可能持稳在近五年低点，因乐观情绪上升促使企业提高夏季奖金并增加招聘。

上述数据将在周五公布，数据料支持政府按计划自明年起分两步上调消费税，尽管有人担心在经济复苏稳固之前，上调消费税可能削弱复苏力度。

多数分析师表示日本需要上调税率来控制迅速扩大的公共债务，但一些分析师承认，上调幅度应当适度甚至推迟的说法也有些道理。

“许多企业暂停资本支出，因为他们想看看消费税上调后经济会怎样，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

政府本周将就上调消费税与企业高管和学者开会讨论。日本经济财政大臣甘利明周日表示，首相安倍晋三料在10月7日的亚太经合组织(APEC)峰会之前做出决定。

**距离日本央行目标仍很遥远**

7月全国核心CPI料较上年同期上升0.6%。核心CPI剔除波动较大的生鲜食品，但包括燃料成本在内。

这将是继2008年11月上升1.0%以来的最大增幅。6月上升了0.4%。

这对日本央行结束通缩的战斗是个好兆头，不过分析师仍然怀疑通胀率是否能在两年内升至央行目标2%的水平。

“消费者物价涨幅明年初很可能触及1%。之后消费税上调可能拖累经济，而减缓物价上涨速度，”南武志表示。

7月工业生产料上升3.7%，因国内需求弥补了部分对中国和新兴市场出口的疲软。6月工业生产下滑了3.1%。

调查显示，失业率料持平在3.9%，家庭支出料较上年同期微升0.3%，部分因为夏季炎热天气促进了空调机的销售。(完)