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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 18:09 BJT

《日本央行焦点》央行称若上调消费税造成威胁，则准备采取行动

**经济复苏稳固**

日本在2012年走出了衰退，今年大多数的经济数据都显示安倍首相的景气恢复政策、以及日本央行的积极刺激政策取得了效果。

最近公布的数据尤其令人振奋，日本失业率降至近五年低点，夏季奖金和核心消费者物价指数(CPI)增幅为近五年最高。

周一公布的数据显示企业资本支出出现良性增长，这暗示下周公布的第二季国内生产总值(GDP)料较初值的增长2.6%大幅上修。

“日本经济在温和复苏，”日本央行在声明中称，并上调8月时对经济的评估。当时日本央行表示“经济开始温和复苏。”

日本央行的乐观评估将为安倍推进上调消费税提供支持，安倍将在下月初做出决定。

“日本央行上调经济评估似乎很符合情况，因为上修的GDP可能显示资本支出转为正面，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益分析师Shuji Tonouchi表示。

“我们预计的主要情况是，日本央行可能在明年首次上调消费税的前后再次宽松政策。虽然中东和海外经济体存在风险，但如果日本央行再次宽松政策，将是因为国内因素。”(完)

(编译 王洋/杜明霞/李春喜; 审校 高琦)

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