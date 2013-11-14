《焦点》生日难快乐：安倍经济学光环褪色而挑战仍在

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
不过，劳动力市场趋紧以及有迹象显示一些大企业上调薪资，将在未来几个季度支撑消费者支出，有利于安倍实现自我持续的增长和结束15年通缩局面的努力。
日本央行已经警告称，海外经济体比原本预期的要疲弱，但该央行上调下个财年的国内生产总值(GDP)增长预估，因政府计划出台5万亿(兆)日圆(510亿美元)的刺激方案，以抵消消费税上调的影响。
日本向东南亚地区的出口减弱，因大量资本逃离东南亚令该地区增长放缓。但分析师预计，明年日本出口将好转，因海外经济企稳。
日本央行4月从根本上扩大了量化宽松规模，目标是在约两年的时间内实现2%的通胀目标，不过并不是所有日央行委员都认为这是个现实的目标。
安倍的计划是结合财政支出与经济改革，同时辅以日本央行的宽松货币政策，来让日本摆脱长期以来的经济低迷。(完)
(编译 徐文焰/李春喜/王兴亚/杜明霞；审校 隋芬/艾茂林)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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