《焦点》在日本经济蹒跚而行之际，企业终将成本升高转嫁至客户

**提高质量和价格**

路透调查显示，分析师预测日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率料萎缩7.1%，因消费税上调打击了支出。该数据将在周三公布。

最近公布的数据显示，日本工业生产为2011年以来最弱，出口连续第二个月意外下滑。这迫使分析师们削减了GDP预估，本季经济不会大幅反弹的可能性也随之升高。

在安倍的压力之下，日本企业上调了工资和奖金，但不足以抵消增税和物价上涨的影响。6月日本实质工资较上年同期下降3.8%，连续第12个月下降。

剔除增税影响的通胀率约为1.3%，而日本央行的目标是在明年某个时段达到2%的水平。

尽管分析师一再表示，日本央行在这个时间段之内不大可能实现这个物价目标，但由于劳动力短缺和日圆走软推升成本，他们已经开始上调通胀预期，即便他们下调了增长前景。

索尼 预计，4K高清电视及屏幕在46英寸以上的电视今年将占日本电视销量的一半，2012年和2013年分别为30%和40%。

“我们明显看到趋势的变换，企业不仅不降价，反而设法提高产品质量高价出售，”日本央行总裁黑田东彦在最近的一次记者会上表示。“我认为采用通缩时价格竞争策略的企业会越来越少。”

浏览日本经济增长和通胀预测图表，请点选 link.reuters.com/bak62w (完)