日本经济：只要日本政府坚持财政和结构性改革，日圆疲态就不存在问题－IMF

路透东京5月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示:

* 只要货币宽松政策以国内经济为目标，且推行财政和结构性改革，我们就不认为日圆目前贬值存在问题

* 日本2013年经济增长率料为1.6%，2014年预估为增长1.4

* 如果财政和结构性改革得以推行，日本央行就有可能在近期和中期实现2%的通胀率目标

* 日本央行正在采取适当举措抑制公债市场的过度波动

* 鉴于资产负债表规模大幅增加，日本央行应及早开始计划应对退出货币宽松政策所带来的风险

* 日本的增长策略应包括减少对农业、服务业的管制，并增加市场为基础的中小企业融资

* 日本的增长策略应包括确认上调消费税以及2015年后改善公共财政的步骤

* 公债市场面临不确定性，因量化宽松政策可能推高未来通胀率

* 推动经济增长的改革令人失望，缺乏财政措施或推迟上调消费税，可能加剧公债收益率上涨的风险