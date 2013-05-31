日本经济：只要日本政府坚持财政和结构性改革，日圆疲态就不存在问题－IMF

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京5月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示:
* 只要货币宽松政策以国内经济为目标，且推行财政和结构性改革，我们就不认为日圆目前贬值存在问题
* 日本2013年经济增长率料为1.6%，2014年预估为增长1.4
* 如果财政和结构性改革得以推行，日本央行就有可能在近期和中期实现2%的通胀率目标
* 日本央行正在采取适当举措抑制公债市场的过度波动
* 鉴于资产负债表规模大幅增加，日本央行应及早开始计划应对退出货币宽松政策所带来的风险
* 日本的增长策略应包括减少对农业、服务业的管制，并增加市场为基础的中小企业融资
* 日本的增长策略应包括确认上调消费税以及2015年后改善公共财政的步骤
* 公债市场面临不确定性，因量化宽松政策可能推高未来通胀率
* 推动经济增长的改革令人失望，缺乏财政措施或推迟上调消费税，可能加剧公债收益率上涨的风险
* 一旦改革措施到位，预计日圆汇价和经常帐收支在中期内将与基本面保持一致(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。