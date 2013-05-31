日本经济：日圆小幅低于日本经济中长期基本面的水准--IMF副总裁

路透东京5月31日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周五表示，日圆自去年以来的跌势，使其小幅低于符合日本中长期经济基本面的水准。

利普顿称，此番贬值部分是因为日本央行的量化宽松政策。他还预计，随着财政和结构性改革的实施，日圆和经常帐将运行至符合经济基本面的水准。

在结束IMF有关日本经济和经济政策的年度磋商会后，利普顿在新闻发布会上做出了上述表示。(完)