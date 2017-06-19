IMF称日本需坚持实施财政和货币刺激措施

路透东京6月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周一敦促日本避免撤出财政刺激，并维持货币政策宽松，以促进经济增长和实现较高的通胀。

IMF表示，日本实质汇率与中期经济基本面一致，但去年经常帐收支略微强过经济基本面支持的水准。

“根据当前政策财政支持举措将于2018年结束，再加上海外需求增幅放缓，将使得经济增幅降至不到2017年一半的水平，”IMF在第四条款年度审查报告中表示。

“若没有额外的支出，而且2019年10月将上调消费税，2018-20年的财政立场将变成紧缩性的。”

IMF称，日本还需要加快改革，以提高生产率、让就业市场多样化并增加企业投资。(完)