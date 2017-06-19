IMF称日本需坚持实施财政和货币刺激措施

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周一敦促日本避免撤出财政刺激，并维持货币政策宽松，以促进经济增长和实现较高的通胀。
IMF表示，日本实质汇率与中期经济基本面一致，但去年经常帐收支略微强过经济基本面支持的水准。
“根据当前政策财政支持举措将于2018年结束，再加上海外需求增幅放缓，将使得经济增幅降至不到2017年一半的水平，”IMF在第四条款年度审查报告中表示。
“若没有额外的支出，而且2019年10月将上调消费税，2018-20年的财政立场将变成紧缩性的。”
IMF称，日本还需要加快改革，以提高生产率、让就业市场多样化并增加企业投资。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。