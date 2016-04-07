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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 13:12 BJT

专访：日本不应也不太可能干预市场阻升日圆--前IMF官员筱原尚之

路透东京4月7日 - 前国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周四表示，日本当局不应该而且也不太可能会干预外汇市场，因为这样做不仅在阻止日圆升值方面效果不好，而且七国集团(G7)其他国家也不会认同。

“我并不认为日本当局单方面(卖出日圆)干预市场会有效...如果他们这么做，我会非常意外，”筱原尚之也曾担任过日本财务省财务官。

“暂时很难找到进行干预的理由，”他对路透表示。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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