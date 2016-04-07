专访：日本不应也不太可能干预市场阻升日圆--前IMF官员筱原尚之

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月7日 - 前国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周四表示，日本当局不应该而且也不太可能会干预外汇市场，因为这样做不仅在阻止日圆升值方面效果不好，而且七国集团(G7)其他国家也不会认同。
“我并不认为日本当局单方面(卖出日圆)干预市场会有效...如果他们这么做，我会非常意外，”筱原尚之也曾担任过日本财务省财务官。
“暂时很难找到进行干预的理由，”他对路透表示。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。