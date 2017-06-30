焦点：日本5月工业生产创六年来最快降速 为经济成长捎来警讯

路透东京6月30日 - 日本5月工业生产创2011年3月大地震以来最快降速，同时库存触及近一年来最高水准，表明经济复苏可能停滞。

5月家庭支出亦下滑，这让日本央行的2%通胀率目标显得难以企及。能源价格是通胀的唯一推手，进一步突显出日本经济复苏的脆弱本质。

分析师表示，近期油价下跌以及薪资增长持续低迷令前景蒙阴，可能迫使日本央行在7月再度调降较为乐观的通胀预期。

“工业生产看来要进入停滞期，”东海东京调查中心经济分析师Hiroaki Muto称，“如果生产疲软，那么消费者支出不太可能增强。日本央行或许不得不下调其通胀预估。”

经济产业省周五发布的数据显示，5月工业生产下降3.3%，降幅超过预期，原因是由于库存高企，汽车和建筑机械制造商削减产量。

经济产业省的一位官员对记者称，虽然制造商对6月的预估显示4-6月产出将增长2%或者更高，但产出在当季过后可能见顶，因部分资本财制造商从海外订购的零部件减少。

产出下滑对日本决策者而言将是坏消息；决策者一直冀望强劲的海外需求来提振企业获利和薪资，并最终提振消费。

**通胀仍低迷**

日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，连续五个月上扬，升幅超过4月的0.3%。核心CPI包括油品价格，但剔除了新鲜食品价格。

但剔除能源价格的影响后，5月CPI较上年同期持平。

东京6月核心CPI较上年同期持平，路透调查分析师此前预计为上涨0.2%。

“日本央行认为，趋势通胀因为经济强劲而正在改善。但这种情况并未发生，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

“该数据表明，了解消费者对物价非常敏感的企业不愿提高价格。”

另外一项数据显示，5月家庭支出较上年同期下降0.1%，为连续第15个月下滑，为纪录最长连跌走势。

分析师称，支出疲弱显示尽管就业市场持续收紧，但薪资增长缓慢。

日本5月失业率意外升至3.1%，因有更多员工辞职去寻找更好的工作，并且有新的求职者进入就业市场。

日本总务省数据显示，5月求才求职比连续第三个月上升，达到1.49，创1974年2月来最高。这显示职位空缺和求职者希望获得或者能够胜任的职位之间，仍然不相匹配。

日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，受惠于出口强劲及民间消费的双重火力，这促使了日本央行在4月上调其经济评估。

但消费者物价升幅仍颇低迷，凸显出日本央行想推动通胀达到2%的目标仍是一大挑战。

消息人士对路透说，预计日本央行7月更新其季度经济预测时，势将再度调升其对经济的看法，并且将下调通胀预估。 (完)