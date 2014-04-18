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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 17:38 BJT

路透调查：4月东京核心CPI涨幅料创22年来最高，受消费税上调影响

上月，丰田汽车 等大公司给员工加薪的幅度创下数年来最高，但多数其他公司的加薪幅度尚不足以弥补消费税上调3%的影响。

日本将于4月24日2330GMT公布消费者通胀数据。

日本政府将于周日2350GMT公布3月贸易数据。

3月出口预计较上年同期增长6.3%，不及2月的增长9.8%，由于中国需求疲弱。决策者担心出口恢复的速度不及预期那么快。

调查显示，3月进口可能同比跳涨16.2%，因能源成本上涨。2月进口增长9.0%。

受此影响，日本3月料录得1.07万亿(兆)日圆(105亿美元)贸易逆差，为连续第21个月出现逆差。

分析师预测4月贸易数据公布之后，贸易逆差将缩窄，因为全球经济复苏有利于出口，而消费税上调后将放缓进口。(完)

(编译 田建华/朱晓军/李春喜; 审校 张明钧/张涛/艾茂林)
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