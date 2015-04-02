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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 08:07 BJT

日本经济：企业预期CPI未来一年上升1.4%，与上季持平--央行短观调查

路透东京4月2日 - 日本央行周四公布的短观调查显示，日本企业预期消费者物价(CPI)从现在起未来一年内将平均上升1.4%，与三个月前的预估持平。这突显出他们对央行承诺在本财年实现2%的通胀率目标能否兑现的疑虑。

接受日本央行调查的公司还表示，预计消费者物价在未来三年内年增长1.6%，未来五年内的年增幅也为1.6%。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)

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