日本经济：企业预期CPI未来一年上升1.4%，与上季持平--央行短观调查

路透东京4月2日 - 日本央行周四公布的短观调查显示，日本企业预期消费者物价(CPI)从现在起未来一年内将平均上升1.4%，与三个月前的预估持平。这突显出他们对央行承诺在本财年实现2%的通胀率目标能否兑现的疑虑。