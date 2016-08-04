日本央行副总裁称9月审议不会通过改变资产购买计划来收紧政策（更新版）

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路透横滨8月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，央行并未计划通过减少资产购买数量或改变资产购买内容来收紧货币政策。

他指出，日本央行下个月将对货币政策进行全面评估，但不太可能带来思路上的大改变，更有可能是对现有政策进行微调。

对于央行实施的政府公债购买、负利率和购买股市相关资产这一套组合政策，岩田规久男进行了辩护。但他也指出，希望研究这些举措的最佳组合方式，以刺激通胀。

岩田规久男的立场反映出日本央行将不会采取大幅度的政策改变，一些分析师认为有必要防范非常规政策进一步深化。

“这次评估不会带来资产购买规模的削减或是购买内容的改变，从而收紧货币政策。”岩田规久男在与商界领袖会面后对记者表示。

“我们政策的整体方向并没有错。我希望这次评估会进行一些小幅的政策微调。”

周四日本经济财政大臣石原伸晃为央行辩护，称货币政策“没有错”。

他对记者表示，如果以核心-核心通胀指数衡量，日本“绝对”没有陷入通缩。该指标剔除了食品和能源价格。

“只是我们还没有达到(2%)通胀目标，这就是为什么现在需要经济刺激措施，加速逃离(通缩)的引擎。”

在周四稍早的一次演讲上，日本央行副总裁岩田规久男表示，下个月对央行货币政策的全面评估，将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力。评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。

岩田规久男曾经表示，财政支出结合央行量化质化宽松(QQE)的政策不等同于所谓的“直升机撒钱”或政府债务货币化。(完)