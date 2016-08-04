日本央行政策评估将聚焦于QQE的传导机制和面临的阻力--副总裁

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透横滨8月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，下个月对央行货币政策的全面评估将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力。
根据演讲稿，岩田规久男称，评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。
岩田规久男还表示，财政支出与量化质化宽松(QQE)结合，并不等于“直升机撒钱”，也不等于公债货币化。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。