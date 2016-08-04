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国际财经 | 2016年 8月 4日 星期四 11:20 BJT

日本央行政策评估将聚焦于QQE的传导机制和面临的阻力--副总裁

路透横滨8月4日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，下个月对央行货币政策的全面评估将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力。

根据演讲稿，岩田规久男称，评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。

岩田规久男还表示，财政支出与量化质化宽松(QQE)结合，并不等于“直升机撒钱”，也不等于公债货币化。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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