日本央行：警惕日本公债收益率跟随风险溢价上升--副总裁

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透东京4月2日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二称，有必要确保日本公债收益率(殖利率)不会因投资者对持有公债所需的风险溢价而上升。
岩田规久男在国会众议院表示，政府采取措施确保财政纪律，这一点很重要。
他还表示，随着货币宽松举措的影响在经济体系中扩散，收益率最终会随着经济改善的预期上升。(完)
(翻译 张荻 审校 石冠兰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。