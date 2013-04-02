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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 16:18 BJT

重发-日本央行：警惕日本公债收益率跟随风险溢价上升--副总裁

(重发以跟上红条)

路透东京4月2日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二称，有必要确保日本公债收益率(殖利率)不会因投资者对持有公债所需的风险溢价而上升。

岩田规久男在国会众议院表示，政府采取措施确保财政纪律，这一点很重要。

他还表示，随着货币宽松举措的影响在经济体系中扩散，收益率最终会随着经济改善的预期上升。(完)

(翻译 张荻 审校 石冠兰)
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