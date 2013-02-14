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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 11:41 BJT

日圆汇率: 从贸易角度看日圆估值过高--前央行副总裁岩田一政

路透东京2月14日 - 自民党消息人士援引前日本央行副总裁岩田一政的话称:

* 美元兑日圆在95日圆从贸易角度看是适宜水准

* 修改日本央行法是件好事

* 日本央行2%的通胀目标很重要,1%的目标太低

* 日圆修正对日本央行实现2%的通胀目标至关重要.(完)

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