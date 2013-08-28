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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:20 BJT

更新版-日本央行：致力于在两年时间内尽快实现2%的通胀目标--副总裁

岩田规久男说，日本央行量化宽松措施最直接的影响是通胀预期上升，这已促使股市上涨和日圆走软。

他指出，日本央行的政策要传递至经济，这种对资产市场的影响是必不可少的，因为股市上升可以刺激消费者支出并改善企业资产负债表。

他表示，日圆走软则提振出口，进而促进更多资本支出。

他还称，近期消费者支出上升，以及资本支出计划增加的迹象还不足以证明经济复苏进入良性循环。

日本央行购买公债的规模，已经引发关于央行可能最终为政府支出提供资金的担忧。

但是岩田规久男表示，日本央行实现2%通胀目标的承诺，应会阻止这种担忧。

“如果我们认为通胀会持续高于目标水准，那么即便政府要求我们也不会再购债，”他说。(完)

(编译 杜明霞；审校 隋芬)
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