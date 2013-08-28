更新版-日本央行：致力于在两年时间内尽快实现2%的通胀目标--副总裁

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
岩田规久男说，日本央行量化宽松措施最直接的影响是通胀预期上升，这已促使股市上涨和日圆走软。
他指出，日本央行的政策要传递至经济，这种对资产市场的影响是必不可少的，因为股市上升可以刺激消费者支出并改善企业资产负债表。
他表示，日圆走软则提振出口，进而促进更多资本支出。
他还称，近期消费者支出上升，以及资本支出计划增加的迹象还不足以证明经济复苏进入良性循环。
日本央行购买公债的规模，已经引发关于央行可能最终为政府支出提供资金的担忧。
但是岩田规久男表示，日本央行实现2%通胀目标的承诺，应会阻止这种担忧。
“如果我们认为通胀会持续高于目标水准，那么即便政府要求我们也不会再购债，”他说。(完)
(编译 杜明霞；审校 隋芬)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。