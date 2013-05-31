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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 10:12 BJT

日本债市：日本大型银行4月持有公债规模较前月减少10.8%--央行

路透东京5月31日 - 日本央行数据显示，日本大型银行4月持有的政府公债较前月减少10.8%，为近两年来首次低于100万亿日圆。(完)
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