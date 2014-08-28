日本数据：7月失业率小升至3.8%，但求才求职比守在22年高位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京8月29日 - 日本7月失业率小升，就业机会则保持在22年高位，表明就业市场暂停改善。
日本总务省公布的数据显示，7月经季节调整后的失业率自6月的3.7%升至3.8%。市场预期中值则为持平于6月。
数据还显示，7月求才求职比为1.10，持平于上月所创1992年6月以来最高水准。市场预估亦为持平上月。
7月新增就业岗位较前月下滑1.5%，但较上年同期增长4.5%。
浏览完整图表请参看总务省网站：
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(编译 许娜；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。