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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:49 BJT

日本数据：7月失业率小升至3.8%，但求才求职比守在22年高位

路透东京8月29日 - 日本7月失业率小升，就业机会则保持在22年高位，表明就业市场暂停改善。

日本总务省公布的数据显示，7月经季节调整后的失业率自6月的3.7%升至3.8%。市场预期中值则为持平于6月。

数据还显示，7月求才求职比为1.10，持平于上月所创1992年6月以来最高水准。市场预估亦为持平上月。

7月新增就业岗位较前月下滑1.5%，但较上年同期增长4.5%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)

(编译 许娜；审校 于春红)
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