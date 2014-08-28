日本数据：7月失业率小升至3.8%，但求才求职比守在22年高位

路透东京8月29日 - 日本7月失业率小升，就业机会则保持在22年高位，表明就业市场暂停改善。

日本总务省公布的数据显示，7月经季节调整后的失业率自6月的3.7%升至3.8%。市场预期中值则为持平于6月。