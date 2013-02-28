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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 07:54 BJT

日本数据：1月失业率降至4.2%，显示经济进一步复苏

路透东京3月1日 - 日本政府周五公布数据显示，日本1月失业率降低，就业机会增加，进一步显示经济正走出低谷。

总务省称，1月失业率经季节调整后降至4.2%，12月修正后则为4.3%。分析师预估中值为4.2%。

厚生劳务省数据则显示，1月求才求职比升至0.85，为2008年8月以来最高水平。预估中值为0.83。

1月新增就业岗位数量较前月增加了2.2%,较上年同期则增加了9.4%。

欲浏览数据完整图表，请点选：（here ）(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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